馬克宏悼二戰猶太圍捕事件

（法新社法國皮蒂維耶17日電） 法國總統馬克宏今天前來巴黎南方100公里的舊車站皮蒂維耶，出席第二次世界大戰期間猶太人遭圍捕事件80周年紀念活動。

廣告 繼續瀏覽後續

當時有8100名法國猶太人從皮蒂維耶（Pithiviers）車站被載往奧斯威辛（Auschwitz）集中營，其中包括4400名兒童。當年從這裡被送往集中營的猶太人只有少數倖存，其中一些今天參加了這場紀念活動。

馬克宏（Emmanuel Macron）來到皮蒂維耶發表演說，提及與納粹佔領者合作的法國戰時政權：「80年前，維琪法國（Vichy France）背棄這些孩子，將數千名兒童交給了劊子手。」

「面對自己、承認這件事，並且在當代對抗反猶主義的奮鬥中一步不讓，這是法國的責任。」

馬克宏警告，在現代社會，反猶主義「可以換成其他面孔，披着其他話語、其他形象的外衣」。

「但可惡的反猶主義就在那裡，四處潛伏、伺機而動，始終活躍，持續，頑強，捲土重來。」

馬克宏說：「我們和反猶主義的帳還沒算完，我們必須對其進行清晰的評估。這種反猶主義比1995年在我們國家、在歐洲和世上許多地方，甚至比以前更加火燙、猖獗。」

1942年7月16日至17日，法國警方奉納粹之命在巴黎及近郊逮捕1萬3000名猶太人，接着把他們帶到巴黎冬季自由車競賽場（Vel d'Hiv），之後再送往歐洲各地的集中營，這就是知名的「巴黎冬季自由車競賽場圍捕事件」。

© 2022 AFP