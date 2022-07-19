世衛歐洲辦事處警告 秋冬疫情具挑戰性

（法新社哥本哈根19日電） 世界衛生組織（WHO）歐洲辦事處今天警告，在今夏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例暴增且會員國放鬆監控的情況下，秋冬2季的疫情將具有「挑戰性」。

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世衛歐洲辦事處在發出警告的同時並呼籲各國，「緊急處理疫情監控和應對之間的落差，以避免出現可防範的死亡病例和嚴重混亂」。

世衛歐洲辦事處主任克魯格（Hans Kluge）發表聲明說：「去年此時我向各位提到，在防疫限制措施解除以及社交增加的情況下，隨着Delta病毒株肆虐，新一波疫情正橫掃歐洲。」

「很明顯地，如今的情況與去年夏季類似，只有一個差異，目前的疫情是由Omicron變異病毒的亞型變異株造成。」

克魯格說，由於病例數快速增加同時「病毒監控措施放鬆」，因此世衛組織「預言，歐洲地區秋冬兩季的疫情具有挑戰性」。 世衛也因此提出了秋冬兩季的防疫對策，「以助準備應對未來的一波波疫情」。 克魯格說：「等到秋季再採取行動將為時太晚。」

這項對策是增加一般人口的疫苗接種數，為免疫功能不全者接種第2追加劑，可能對特定高風險族群施打第2追加劑，並在室內和大眾運輸工具上戴口罩。

歐洲過去7天來新增病例數達到258萬5734起。

© 2022 AFP