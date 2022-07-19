伊朗俄羅斯土耳其召開三方峰會 聚焦敘利亞議題

（法新社德黑蘭19日電） 伊朗極端保守派總統萊希（Ebrahim Raisi）今天將主持與俄羅斯總統蒲亭和土耳其總統艾爾段的三方領袖峰會，這是他去年就任以來主持的首場高峰會。

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這場三方峰會名義上將聚焦於敘利亞議題，是為所謂「阿斯塔納和平進程」（Astana peace process）的一環，盼終結已超過11年的敘利亞衝突。

在俄羅斯、伊朗、土耳其斡旋下，中東國家敘利亞的交戰方2016年12月達成停火協議。敘利亞政府與反對勢力2017年1月在當時名為阿斯塔納的哈薩克首都展開談判。截至目前，在此一架構下已進行多輪會談，持續協商大致上已避免嚴重衝突。

俄土伊三國都介入敘利亞事務，德黑蘭和莫斯科支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），安卡拉則支持敘利亞反對勢力。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天晚間已抵德黑蘭。伊朗國營電視台報導，萊希今天上午在總統官邸薩阿達巴德宮（Saadabad Palace）接見他。艾爾段稍晚會見了對伊朗重大國家政策有最終決定權的哈米尼。

對同樣遭到西方經濟制裁、且在包括核子協議等議題上與美國嚴重見分歧的伊朗而言，蒲亭（Vladimir Putin）此刻到訪來得正是時候。

由於中東正在形成美國所支持的波斯灣阿拉伯國家與以色列聯合集團，區域權力平衡恐怕會朝不利德黑蘭的方向進一步傾斜，擁有神職的德黑蘭領導人現在急於與俄羅斯加強戰略關係。

一位要求不具名的伊朗高階官員說：「考量到烏克蘭戰爭爆發後的地緣政治關係演變，德黑蘭會想辦法獲得莫斯科的支持，來因應與華府和美國區域盟友的對抗。」（譯者：何宏儒/核稿：張正芊）

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