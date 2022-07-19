印第安納州賣場槍手遭平民擊斃 擁槍團體贊英雄

（法新社華盛頓18日電） 美國印第安納州一家購物中心昨天爆發3死槍案，槍手隨後遭一名平民以手槍「英勇」擊斃，這讓美國槍枝遊說團體逮到機會，在激烈的槍枝規管辯論中推動其擁槍立場。

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20歲白人青年薩普里曼（Jonathan Sapriman）昨天晚間在「格林伍德公園購物中心」（Greenwood Park Mall）持一把半自動步槍開火，行兇動機仍不明。

薩普里曼殺害一名30歲男子和一對坐在餐廳空間內的夫妻，並導致另2人受傷，隨後遭22歲顧客狄肯（Elisjsha Dicken）擊斃；狄肯當時攜帶一把最近才依據地方法律核準的無牌照手槍。

強大的遊說團體全國步槍協會（National Rifle Association）立刻藉由這起悲劇重申其立場，主張大眾擁槍有利於公共安全。

全國步槍協會在推特（Twitter）上說：「我們再說一次，阻止一名持槍壞人的唯一辦法就是一名持槍的好人。」

另一個反對對槍枝所有權加諸任何限制的團體CCRKBA也呼應全國步槍協會的立場。

CCRKBA主席高特裡布（Alan Gottlieb）透過聲明表示：「我們攜槍，是為了在緊急情況時保護自己和他人免受罪犯和瘋子的傷害。」

他說：「這位英勇青年理所當然應被譽為英雄。」

推動更嚴格槍枝管製法的非營利組織「布雷迪運動」（Brady Campaign）主席布朗（Kris Brown）推文回擊說：「容我說清楚：如果更多槍枝讓我們更安全，那美國還真是世界上最安全的國家。」

根據「小型武器調查」（Small Arms Survey），美國2017年有將近4億把槍枝在民間流通，也就是說每100人就有120把槍。

「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站顯示，今年初迄今有2萬4000多人淪為槍下亡魂，包括1萬3000人舉槍自盡。

© 2022 AFP