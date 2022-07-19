哈利王子聯合國大會演說 稱全球民主自由遭攻擊

（法新社紐約聯合國總部18日電） 英國哈利王子今天向聯合國大會發表演說，稱俄烏戰爭和美國憲法權利倒退等問題，是「全球對民主和自由攻擊行動」的一環。

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法新社報導，2018年受封為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利王子（Prince Harry）在國際曼德拉日（Nelson Mandela International Day）一場紀念活動中對聯合國大會致詞。

哈利王子告訴與會代表：「這是過去痛苦的10年裡痛苦的一年。」

哈利王子提到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、氣候變遷、不實訊息和俄羅斯入侵烏克蘭持續帶來的負面影響，然後拐彎提到美國最高法院近日推翻全國墮胎權的裁定。

哈利王子說：「從烏克蘭的可怕戰爭到美國憲法權利倒退，我們正在見證一場全球對民主和自由的攻擊行動，而民主與自由正是曼德拉一生的志業。」

哈利王子向曼德拉致意，稱他「不僅是一位有良知的人」，也是「一位有行動力的人」。曼德拉被視為南非反種族隔離制度的英雄，他在當選成為南非首位非裔總統前，曾在獄中度過27年。

37歲的哈利以這樣的情操呼籲各國領袖對付氣候變遷，他的妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）則在會場邊觀看。

哈利王子表示：「我們今天坐在這裡的當下，我們的世界正再次燒了起來。」他還說，歷史性的天氣事件已不再是過去式。

哈利王子繼續說：「它們正日益成為我們日常生活的一部分。除非我們的領袖帶頭，除非這個神聖大廳的席位所代表的國家做出決定，我們世界拯救人類所需的大膽、變革性決定，否則這場危機只會變得更糟。」

© 2022 AFP