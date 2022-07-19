國際能源總署：歐洲沒有俄國天然氣恐難過冬

（法新社巴黎18日電） 國際能源總署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）今天警告，沒有俄羅斯天然氣，歐洲即使努力從不同管道取得能源，恐怕也不足以撐過冬天，應立即採取行動削減能源需求。

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歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）今天在亞塞拜然首都巴庫（Baku）簽署能源協議，亞塞拜然將在未來數年加倍輸送天然氣給歐洲。

但比羅爾在國際能源總署公布的文章中說，要靠俄羅斯以外的國家提供天然氣，這些供給明顯不夠，根本無法完全取代俄羅斯的天然氣供應量。

比羅爾寫道：「即使挪威和亞塞拜然以最大程度供應天然氣，即使北美的供應維持在接近去年的水準，即使歐洲內部的天然氣產量依循近期趨勢，且即使輸送（到歐洲）的液化天然氣（LNG）以接近今年上半年的創紀錄速度增加，情況也是一樣。」

歐洲也等着觀察俄羅斯21日是否會恢復俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的北溪一號管線（Nord Stream 1）天然氣輸送；這條管線原定10天的維修保養即將完成。

歐洲一直試圖進口更多液化天然氣來取代一部分的俄羅斯天然氣，但歐洲的接收站數量不多，供給量也有限。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，西方國家紛紛對俄國祭出制裁。歐盟雖未將俄羅斯天然氣納入制裁範圍，卻努力刪減進口量，以降低對俄國的依賴。

比羅爾說：「歐洲目前被迫處於一種俄羅斯天然氣供應的長期不確定狀態，我們不能排除（俄國）徹底切斷供應。」他還說，俄羅斯近期減少對歐洲的天然氣輸送量，對歐盟而言是「紅色警報」。

國際能源總署分析，歐盟國家必須在未來數月將能源儲備量提高到9成，才能在充足的情況下安度冬天。就算北溪管線重新啟動，並在接下來數月正常供應，國際能源總署估計歐洲仍需要額外儲備120億立方公尺天然氣，相當於130艘液化天然氣運輸船所供應的量。

國際能源總署建議儘可能改用天然氣以外的燃料來發電，同時少用室內空調以降低電力需求。

© 2022 AFP