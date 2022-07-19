槍手遭檢方求處極刑 美佛州校園槍擊案將宣布量刑

（法新社佛州勞德岱堡18日電） 美國佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學2018年驚爆槍擊案造成17人慘死，法院今天將宣布對槍手克魯茲量刑。檢方也當庭播放一段倖存者用手機錄下的令人心碎影片。

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2018年2月14日情人節，當年19歲的克魯茲（Nikolas Cruz）拿着合法購得的AR-15攻擊步槍，闖入他曾就讀的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）開槍濫射，造成14名學生與3名教職員死亡，另有17人受傷。克魯茲於去年10月對17項一級謀殺罪名與17項謀殺未遂罪名認罪。

檢察官薩茨（Mike Satz）指控這是場「冷酷、經過算計、手法巧妙且致命」的大屠殺。12人組成的陪審團將決定，現年23歲的克魯茲將因而遭判死刑或無期徒刑。

薩茨在開庭陳述中表示：「我將向你們說明這起極度駭人的案件，說明被告如何目標明確、預先謀畫，有計畫地大規模謀殺14名青少年、1名體育主任、1名教師和1名教練。」

檢方也當庭播放案發當時另名學生吉伯特（Danielle Gilbert）用手機錄下的影片。影片音檔已提供給旁聽民眾與媒體記者。

影片顯示一群學生擠在教室里，試圖躲避門外射進來的子彈，恐懼的尖叫聲、哭泣聲和傷者的呻吟多次被無情槍聲打斷，有人低聲說：「這不可能是真的。」

播放影片時，吉伯特忍不住淚流滿面。他說，教室里有1人被殺、3人受傷。

影片播放的同時，戴着黑色口罩的克魯茲則用雙手��住臉，低頭盯着前方的桌子。

數名受害者家屬情緒激動地離開法庭，還有人流下眼淚並擁抱身邊的人。

這場審判是大規模槍擊案兇嫌受審的罕見案例，因為這類兇嫌通常會在犯案後自殺，或是被警察當場擊斃。

檢方對克魯茲求處極刑，但這項判決仍需要陪審團一致同意，否則他將被判終身監禁，不得假釋。

© 2022 AFP