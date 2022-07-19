秘魯女性籲聯合國人權專員巴舍萊 協助應對暴力迫害

（法新社利馬18日電） 包括跨性別者在內的大約30名秘魯女性今天在首都利馬發動抗議，控訴她們每天遭受暴力對待，要求聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）採取因應行動。

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身掛遇害女兒照片的抗議女性艾吉拉（Magaly Aguilar）告訴記者：「救命啊！秘魯法律在糟蹋女性，因為它不保護我們，只會保護侵害者。」

示威女性身穿紅衣並戴着白帽，重現反烏托邦小說「使女的故事」（The Handmaid's Tale）中情節。與此同時，曾擔任智利總統的巴舍萊正在國際勞工組織（ILO）地區總部會見原住民團體。

現年29歲的跨性別維權人士卡瑞（Gahela Cari）表示：「我們要提醒巴舍萊秘魯女性和多元性別者的遭遇。」

秘魯2021年記錄有案的女性遭遭暴力事件明顯增加，包括146名女性遭到殺害，而前一年記錄中的遇害女性為138名。

巴舍萊正在秘魯進行正式訪問，持續到20日。今天早上她受到秘魯外長蘭達（Cesar Landa）和司法部長謝洛（Felix Chero）迎接。

巴舍萊在秘魯外交部表示，「我們持續強化秘魯此地的人權議題」；並強調，她將繼續應對秘魯面臨的各種挑戰。

她在秘魯國際勞工組織總部接見了亞馬遜地區的主要原住民團體領袖，這些原住民向她反映了販毒集團和盜伐林木者構成的騷擾和暴力氣氛。

© 2022 AFP