威克瑞米辛赫畢生雄心實現 當選斯里蘭卡總統

（法新社可倫坡20日電） 斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今天當選，使這位資深的精明政治人物畢生雄心得以實現。他的表舅賈亞瓦德奈（Junius Jayewardene）也曾擔任總統。

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出任過6屆總理的威克瑞米辛赫獲有前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）所屬政黨斯里蘭卡人民陣線（SLPP）支持。拉賈帕克薩在遭人民抗議後，出奔海外並在上周辭職。

立場親西方的威克瑞米辛赫數十年來一直期盼當上總統。斯里蘭卡有些家族長期對政壇投下巨大身影，賈亞瓦德奈就是斯里蘭卡在位最久的領導人之一，前後掌權12年，直到1989年卸任。

賈亞瓦德奈當年有「老狐狸」之稱，以狡猾知名，但在外界看來，他的表甥是個更為精明的權力內鬥領航人。

威克瑞米辛赫出生在富裕且政治關係良好的家庭，他的家庭最初經營出版和種植事業。他在學校畢業後，曾在家族報紙擔任過記者。

賈亞瓦德奈1977年安排威克瑞米辛赫出任副外長，將表甥帶入政壇，因此評論家戲稱，他們所屬聯合國民黨（UNP）的英文縮寫實際上含義是表舅與表甥。

拉賈帕克薩今年5月任命73歲的威克瑞米辛赫為總理，後者1999年和2005年都曾競選總統敗北；而聯合國民黨在2020年國會選舉慘敗，滿頭銀髮的威克瑞米辛赫成了唯一該黨籍國會議員。

不過他憑藉着政治手腕，仍能智取政治對手，躍登總統大位。

如今他必須應對斯里蘭卡最嚴重的經濟危機，同時儘管他獲得斯里蘭卡人民陣線支持，將拉賈帕克薩驅逐的示威民眾也一直要求他下台，指控他維護拉賈帕克薩家人的利益。

分析家指出，如果抗議民眾走上街頭反對他，他將採取嚴厲鎮壓手段。

威克瑞米辛赫的妻子是英文教師，兩人沒有子女，因此已立下遺囑，身後財產將贈與威克瑞米辛赫的母校以及兩人讀過的大學。

© 2022 AFP