蒲亭稱俄天然氣公司將履行義務 譏西方依靠綠能

（法新社德黑蘭19日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天說，國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）將「全力」履行所有義務，並嘲笑西方國家仰賴綠色能源。

廣告 繼續瀏覽後續

蒲亭今天在伊朗首都德黑蘭（Tehran）會晤伊朗和土耳其領袖後對記者說：「俄羅斯天然氣工業公司已經、正在，也將會全力履行其所有義務。」

自蒲亭2月24日揮軍入侵烏克蘭，西方國家祭出制裁回應莫斯科當局後，俄國已着手開始減少天然氣運輸，以防歐洲聯盟（EU）國家補充儲備，促使歐洲聯盟執行委員會（European Commission）為度過今年冬季研擬「降低天然氣需求計畫」。

蒲亭在德黑蘭發表談話時，嘲諷西方尋求減少對化石燃料的依賴並轉向綠色能源。

蒲亭諷刺說：「他們是非傳統關係領域裡的優秀專家，而在能源領域方面，他們也決定依賴非傳統類型能源，太陽和風。」

「他們自己關閉一切，然後找人來怪罪，如果不是那麼可悲的話，其實還滿好笑的。」

今年5月，歐盟領袖同意在年底前停止進口多數俄羅斯石油，以針對干預烏克蘭一事對俄羅斯祭出空前制裁，但歐盟遲未對俄羅斯天然氣實施全面禁令。

© 2022 AFP