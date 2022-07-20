非洲求職詐騙多 應徵聯合國工作小心是騙局

（法新社奈洛比19日電） 從銀行工作到跨國企業職缺，非洲社群媒體滿是誘人的工作機會。不過媒體調查發現，這類型廣告很多都是假的，是為了騙錢或竊取個資設下的騙局。

廣告 繼續瀏覽後續

在年輕失業人口超過160萬人的肯亞，剛從大學畢業的姆旺吉（Job Mwangi）在領英（LinkedIn）網頁看到聯合國環境規畫署（UNEP）招聘助理的公告，自認已進入決選名單。

通過兩次線上測試後，他被要求支付2000肯亞幣（約新台幣508元）的「疏通費」，以取得面試機會。

他接受法新社事實查核（AFP Fact Check）訪問時表示：「招聘公告的一切似乎都合乎法律。」

「我被要求支付1000肯亞幣（新台幣254元）接受醫療和放射性檢查…但後來檢查沒做，因為他們跟我說，會等面試當天到了聯合國辦公室再檢查。」

而說好要來接他和另外30多名求職者前往聯合國辦公室的接駁車，最後也沒出現。

「我們等聯合國巴士等了約1小時，但車子沒出現，所以我們決定自己坐客運去。」

「到了大門口，我們說聯合國環境規畫署請我們來面試，大門警衛聽了哈哈大笑，跟我們說我們被騙了。」

姆旺吉向警方報案，但完全沒有下文。

這種騙局在非洲司空見慣，聯合國機構三不五時就會警告求職者提防假廣告。

聯合國環境規畫署在官網上說：「聯合國環境規畫署不會在招聘的任何階段（應徵、面試、處理、培訓）收取任何費用，也不會向求職者索取銀行帳戶資訊。」

臉書關鍵字搜尋發現，數十個頁面張貼假職缺，用精心雕琢的文字吸引肥羊上門，其中許多話術似曾相識，雷同處不外乎就是截止日期短、高薪、外部連結要求填寫個人資料等。

詐騙者也會使用知名機構和企業的商標，讓釣魚信件更具可信度。

數據新聞與公民技術倡議組織Code for Africa發現， 2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間失業人數飆升時，約30個擁有超過18萬4000名追隨者的臉書帳號、群組和頁面，以假廣告瞄準肯亞毫無戒心的求職者。

分析家說，這些騙局是抓准求職者急着找工作的心態，正因為太心急，通常不會查核求職廣告是否真實，甚至有人會毫不遲疑地彙出款項，希望這樣能讓他們更容易拿到職位。

© 2022 AFP