IEA：全球電力需求成長大幅趨緩 可能持續至明年

（法新社巴黎20日電） 國際能源總署（IEA）今天指出，因為經濟成長遲滯以及能源價格飆漲，全球今年電力需求成長大幅趨緩，而這個趨勢可能會持續到明年。

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國際能源總署的「電力市場報告」（Electricity Market Report）中說：「2022年電力需求成長大幅趨緩。」

報告中說：「2021年全球電力需求在防疫封鎖措施放鬆而致經濟快速復蘇帶動下，強力成長6%，至於2022年，我們預期成長會趨緩至2.4%，大約與2015至2019年的平均成長率相同。」

「這反映出全球經濟成長趨緩、俄羅斯入侵烏克蘭後能源價格走高，以及公共衛生限制措施重現，特別是在中國。」

上述報告指出，今年電力產業的碳排放量很可能會小幅降低。

「全球電力產業的二氧化碳排放量在2021年增加到歷史新高後，很可能在2022年減少，儘管減少幅度不到1%。」

報告並說，再生能源的成長速度已超出需求，並正取代化石燃料。

然而能源總署發現，由於天然氣價格偏高以及供應受限，在燃煤發電廠有閑置產能的市場，煤炭正取代天然氣的發電功能。

© 2022 AFP