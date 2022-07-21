美國會暴動夏季終場聽證會 將聚焦川普當天言行

（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦眾議院針對前總統川普支持者去年1月6日闖入國會大廈事件成立的調查委員會，今天將舉行已安排的最後一場公開聽證會並在黃金時段電視轉播，聚焦分析川普當天一舉一動。

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調查委員會由7位民主黨眾議員和2名共和黨眾議員組成，在發生這場國會大廈動亂後，他們都在川普（Donald Trump）彈劾案投下贊成票。

其中民主黨眾議員路里亞（Elaine Luria）表示，「事情很簡單。他沒做任何事來讓暴動實際上停止」，即使「他的幕僚不斷要求他採取行動、採取更多行動」。

路里亞告訴美國有線電視新聞網（CNN），調查委員會今天將檢查川普當天「每分每秒」言行，從他在白宮附近對支持者發表激昂演說、宣稱自己2020年11月總統大選的勝利被偷走，到他終於對躁動群眾說他們「很棒」、但現在該是回家時刻。

調查委員會的共和黨籍副主席錢尼（Liz Cheney）表示，委員會將呈現證據，證明「川普當天從未拿起電話命令他的行政單位幫忙」。「在好幾個小時期間，川普都拒絕介入讓它停止。」

委員會已傳喚數名川普的顧問和幕僚，以判斷川普的支持者當天試圖阻止美國國會聯席會議認證民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選，川普或他的夥伴是否參與策畫或鼓勵這項行動。

美東時間今天晚間8時在華府舉行、預計進行2小時的聽證會，是調查委員會召開的第8場聽證會，也預定是今年夏天最後一場，但委員會不排除加開。第一場公開聽證會當時也在黃金時段透過電視轉播。

今天排定2名證人發表電視實況轉播證詞，包括前白宮副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）和前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger），兩人在國會暴動當天雙雙請辭。

調查委員會成員透露，今天的聽證會還將播放前白宮律師西波隆尼（Pat Cipollone）的錄影證詞片段。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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