夏季終場聽證 幕僚稱川普盯電視看國會遇襲

（法新社華盛頓21日電） 負責調查去年美國國會遇襲案的聯邦眾議院特別委員會今天舉行聽證會，多名白宮幕僚說，前總統川普當時坐了好幾小時看電視直播群眾闖入國會，他們懇請他呼籲支持者停止暴力行動，但他根本不理會。

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美國眾議院去年責成「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，調查時任總統川普的支持者攻擊國會大廈、企圖推翻川普2020年大選敗選結果一事。特別委員會今天舉行第8場聽證會，也是今夏最後一場。

特別委員會播放了白宮幕僚和維安人員討論當天事件的錄影證詞片段。

特別委員會成員表示，當時有許多人懇請川普採取行動，包括川普的兒女小唐納．川普（Donald Trump Jr.）和伊凡卡（Ivanka）。

特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）因近日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），透過視訊遠距參與聽證會。湯普森說，特別委員會在過去一個半月里講述了川普竭盡所能推翻大選結果的事跡，「他撒謊、威嚇，違背了他的誓言」。

特別委員會的共和黨籍眾議員金辛格（Adam Kinzinger）表示，川普根本無意叫暴民解散，「暴民當時在實現川普總統的目的，因此他當然沒有出面喊停」。

© 2022 AFP