拜登稱軍方有不安 裴洛西訪台遇阻力

（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據傳8月訪問台灣，但在總統拜登說美國軍方擔心加劇與中國緊張而不樂見後，裴洛西的訪台計畫遭遇反彈。

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眾院議長是排在副總統之後的總統職代第2順位人選。裴洛西今天表示，基於安全考量，她從不談自己的出訪計畫。但她也表示，展現對台灣的支持很重要。

拜登昨天被記者問到裴洛西該否到訪台灣時回答「軍方覺得當前這不是好主意，但我不清楚軍方所指的情況為何」。

對於訪台傳聞，裴洛西今天在每周例行記者會被問及時維持一貫立場，不願證實或否認。她表示基於安全考量，從不談自己的出訪計畫。

媒體追問要如何嚇阻中國脅迫台灣時，裴洛西表示「這是個非常大的議題」，若真要討論，展現對台灣的支持十分重要。但她也指出，沒有人提到台灣獨立，這要由台灣決定。

對於拜登稱美國軍方認為裴洛西現在訪台「不是個好主意」。裴洛西表示，若要說她訪台會帶來困擾，她認為拜登的意思是軍方或許擔憂飛機會遭中方擊落之類的，「我並不確切知道，我沒看到，我沒聽到」「我不曾從總統那裡聽聞」。

外交人士指出，拜登政府憂心裴洛西訪台會被中方視為美國行政部門又一刻意的精心策畫，儘管根據美國憲法，國會與行政部門只是平行機關，國會議員有出訪任何想去之處的自由。

© 2022 AFP