教宗加拿大懺悔之旅 料將向受虐原民寄宿生致歉

（法新社梵蒂岡22日電） 天主教教宗方濟各（Pope Francis）將於本月24日啟程，展開歷史性的加拿大6天訪問行程，一般預期他將向過去遭受天主教會寄宿學校虐待的原住民倖存者請求原諒。

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一般認為，方濟各所說的這趟「懺悔朝聖之旅」，是朝向解決全球各地神職人員性侵兒童並掩蓋醜聞長達數十年所邁出的重要一步。加拿大原住民社群多年來一直期待方濟各到訪。

這是方濟各2013年擔任教宗以來第37趟出訪行程，首站將抵達加拿大西部亞伯達省（Alberta）艾德蒙頓市（Edmonton），隨後前往魁北克市，和加國最北的伊誇努（Iqaluit）。

方濟各今年4月向造訪梵蒂岡的加拿大代表團致歉，他當時說，希望這「有助於已在籌備的療愈及和解之旅」；他此行打算再度表達歉意。

加拿大自去年以來，陸續在天主教會經營的公立學校遺址發現上千座原住民兒童的無名冢，促使加拿大正視過去強迫同化原住民的失敗政策。

加拿大真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）曾於2015年稱這段歷史是「文化滅絕」（cultural genocide）。原民兒童遺骸陸續出土，也讓各界關注天主教會在其中扮演的角色。

自1800年代末期到1990年代，約有15萬名第一民族（First Nations）、梅蒂斯（Metis）和伊努特（Inuit）兒童進入139所寄宿學校就學，他們不得與家人見面，也不能使用自己的語言、接觸自己的文化，時間長達數月甚至數年。其中許多人遭受校長和教師體罰和性侵。

據信有數以千計兒童因患病、營養不良或照顧不周而喪命。自2021年5月以來，加拿大在這些學校遺址陸續發現超過1300座無名冢。

方濟各25日將抵達位於艾德蒙頓南方約100公里的馬斯克瓦西斯（Maskwacis）小鎮，加拿大最大的寄宿學校遺址之一就在這裡。

屆時將有約1萬5000人聆聽方濟各演說，過去在加拿大各地寄宿學校待過的學生也會到場。

有些人熱切期待與方濟各會面，但也有人質疑一趟短短的行程能否治癒傷口。

厄米尼斯金克里原住民部落（Ermineskin Cree Nation）酋長厄米尼斯金（Randy Ermineskin）上月在記者會中說：「很多人會對他們獲得的（會面）時間感到失望，因為他們飽受創傷之苦已經很多年了。他道完歉就離開了，留下這些人獨自承擔。誰會來照料這些人？」

方濟各26日將在能容納6萬人的艾德蒙頓體育場主持彌撒，接着前往着名朝聖地聖安恩湖（Lac Sainte Anne）。

他接下來將赴魁北克市會晤加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），並在聖安恩大教堂（Basilica of Sainte-Anne-de-Beaupre）主持彌撒。

方濟各將於29日抵達伊誇努，這是加拿大境內最大的伊努特人群居地，他將與曾待過寄宿學校的人會面，隨後結束行程，返回羅馬。

© 2022 AFP