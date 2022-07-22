烏俄將在土耳其簽協議 恢復黑海穀物出口

（法新社基輔21日電） 烏克蘭與俄羅斯明天將簽署協議，解除黑海穀物出口封鎖，緩解全球糧食危機。

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但在烏克蘭發生的衝突仍無降溫跡象，俄羅斯今天發射炮彈轟炸烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv），這座城市已遭炮轟數周。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天將抵達土耳其，出席在伊斯坦堡多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）舉行的穀物協議簽署儀式。

這是自俄羅斯2月揮軍入侵烏克蘭以來，交戰雙方達成的第一個重大協議。俄烏戰爭導致全球糧食價格攀升，全球一些貧困國家的民眾面臨饑餓。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）在推特（Twitter）發文說，在艾爾段、古特瑞斯與烏克蘭及俄羅斯代表團主持下，這份協議明天將在伊斯坦堡簽署。

烏克蘭與俄羅斯是全球兩大穀物生產國，現在卻在歐洲最富饒的地區交戰，這場戰爭已打了5個月。

由於俄羅斯軍艦封鎖烏克蘭港口，加上基輔為防止可怕的兩棲攻擊發生，在港口鋪設水雷，有多達2500萬噸的小麥等穀物無法出口。

© 2022 AFP