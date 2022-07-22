甘乃迪之女任駐澳大使 誓結束美在太平洋空窗期

（法新社雪梨22日電） 美國已故總統甘乃迪（John F. Kennedy）的女兒卡洛琳．甘乃迪出任駐澳洲大使，今天抵達履新，對於中國擴大在太平洋地區的影響力，她矢言要結束美國在此區域的「空窗期」。

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法新社報導，華府正加強南太平洋外交行動，以抗衡中國日增的影響力。卡洛琳．甘乃迪（Caroline Kennedy）今天抵雪梨遞交到任國書。

拜登的總統任期都要過了一大半，卡洛琳．甘乃迪至今才赴澳洲履新。拜登的許多外交人事任命，都在目前兩黨席次五五波的聯邦參議院中被共和黨人耽擱。

卡洛琳．甘乃迪正式結束美國在澳洲沒有大使的500多個日子，她說：「百廢待舉，我迫不及待地想開始。」 她說：「我想大家都覺得遺憾，要花這麼長的時間來確認大使的任命。」她指的是參議院現在要通過關鍵外交人事案的過程，既艱鉅又令人擔憂。

曾任駐日本大使的卡洛琳．甘乃迪，對於美國在太平洋島國開設3個新大使館行動表示歡迎，但她也承認美國在此區域「還有很多缺席的地方」。 卡洛琳．甘乃迪抵達時，憶起她在澳洲度蜜月的情形，以及她父親於二次大戰期間，在索羅門群島（Solomon Islands）附近被當地人救起。她並且支持計畫，讓父親早年創設的和平部隊能重返太平洋。

1961年甘乃迪入主白宮時，卡洛琳只有3歲，她和弟弟小甘乃迪（JFK Jr.）成為眾人迷。流行音樂創作歌手尼爾戴蒙（Neil Diamond）也因她得到靈感，寫下Sweet Caroline一曲。 卡洛琳的父親和叔叔遭人暗殺，弟弟小甘乃迪則在1999年的飛機失事中喪生。甘乃迪的子女中，目前仍在世的只有卡洛琳。（譯者：紀錦玲）

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