研究：95%猴痘患者經性行為被傳染

（法新社華盛頓21日電） 一項研究結果顯示，猴痘患者有單一生殖器病變等新的臨床癥狀，且患者中有95%是經性行為被傳染。

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世界衛生組織（WHO）專家正在討論是否要將這波猴痘疫情列為全球衛生緊急事件，也就是世衛發出最高層級的警報。

這項研究今天發表在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine），由倫敦大學瑪麗皇後學院（Queen Mary University of London）科學家領導，探究今年4月27日到6月24日這段期間16個國家的528起猴痘確診病例。

研究的第一作者索恩希爾（John Thornhill）在聲明中說：「重要的是要強調猴痘並非傳統意義上的性傳染病，而是可以透過身體上任何類型的密切接觸而感染。」

他補充道：「然而，我們的研究顯示，截至目前為止，絕大多數猴痘的傳播都與性行為有關，主要發生在從事男男間性行為者身上，但不限於此。」

「這項研究增加我們對其傳播方式和傳播群體的理解，將有助快速辨識出新病例，並讓我們能提供預防策略。」

整體來看，感染猴痘的患者中，有98%是男同性戀或雙性戀者，41%的人感染了愛滋病毒（HIV），年齡中位數為38歲。

這些感染猴痘的人過去3個月里性伴侶人數的中位數是5人。而據了解，約1/3的人在1個月內曾參加性愛派對，或到過桑拿等可能會就地發生性行為的地方。

儘管大多數病例都有發生性行為，但研究人員透過聲明強調，病毒可藉由任何密切身體接觸傳染，例如呼吸道飛沫，甚至可能經由衣物和其他物品的表面傳播。

這次許多患者出現以前與猴痘無關的癥狀，當中包括單一生殖器病竈，及口腔或肛門潰瘍等。研究作者指出，這些癥狀與性傳染病類似，可能導致誤診。

不過作者也寫道：「這些病例的臨床結果不致令人過於憂心。大多數的病例都屬輕症或具自限性，且無死亡案例。儘管有13%的病患需住院，但大多數住院患者並未通報出現嚴重併發症。」

在32名受試者中，有29人的精液中出現猴痘DNA，但這種物質是否具傳染能力仍尚待釐清。

© 2022 AFP