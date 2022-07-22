美國會遇襲案聽證會 歸納5大重點

（法新社華盛頓21日電） 美國民主黨和共和黨眾議員組成的特別委員會過去2個月舉辦多場電視轉播聽證會，調查前總統川普在美國國會大廈遇襲案中扮演的角色。

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2021年1月6日，川普支持者因不滿2020年總統大選結果，強行闖入國會大廈，企圖阻止國會認證民主黨籍的拜登勝選，釀成5人喪命。 聽證會內容包括關鍵證人於現場提供，以及預錄的證詞，還有委員會調查搜集的文件和影片。安排的最後一場公開聽證會已經落幕，以下是聽證會5大重點：

● 從未對外公開的影片

聽證會上播放聳動影片，展現如同電影一般的暴力場景，還播放了官員錄音，把通常不對外公開的白宮內部討論公諸於眾。

在特別委員會6月舉辦的首場聽證會上，播放了群眾闖入國會大廈的憤怒火爆畫面。這段影片比任何黃金時段犯罪戲劇還要暴力，然而這並非戲劇，而是在現實世界中真實上演。

這段影片由先前未曾曝光過的影片組成，以分鐘為單位分解的片段，痛苦地提醒着人們，群眾試圖擾亂議員將政權從川普移交給拜登的正式表決時所發生的騷亂。

時任副總統彭斯（Mike Pence）當時在國會大廈主持認證選舉結果的會議，最新曝光的照片和錄音揭露，一些抗議者高呼要弔死他。

● 來自白宮助理的證詞

曾任前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）助理的賀勤森（Cassidy Hutchinson）6月下旬在聽證會上作證，對川普發起一連串史無前例的指控。

更重要的是，賀勤森提供了批評者所稱至今缺乏的證據，那就是川普不僅知道他提出的選舉舞弊指控是錯誤的，也意識到國會大廈群眾可能造成的潛在暴力，卻仍鼓勵這樣的行為。

根據賀勤森轉述，川普性情反覆無常，經常暴怒摔餐具。他在暴動爆發後，要求特勤人員開車到國會大廈，當得知特勤人員沒有遵照命令，而是把他載回白宮，川普於是大發雷霆，把手伸到車前試圖搶方向盤，還疑似抓住一名特勤人員的脖子。

● 麗茲．錢尼拿政治生涯豪賭

1年多前，副總統迪克．錢尼（Dick Cheney）的女兒、懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）原本有望成為共和黨第一位眾議院女議長。

但她現在在家鄉和華府都失勢，因為她選擇加入調查川普的委員會，與共和黨黨意背道而馳。

國會大廈暴動事件後，麗茲是投票支持以煽動罪彈劾川普的10名眾院共和黨人之一，她也曾公開批評川普稱他總統位置是被偷走的說法。

● 「瘋狂致極」的白宮會議 第7場聽證會披露了最新幕後消息，也就是川普即使被告知沒有合法途徑可達到目標，卻仍執意要推翻他敗選的結果。

一名白宮律師把1月6日事件前幾周，在橢圓形辦公室舉行的一次深夜會議描述為「不正常」。另一名助理則說那場會議簡直是「瘋狂致極」。

2020年12月18日，這場川普和外部顧問之間的超現實會議，參加者包括川普選舉訴訟律師鮑爾（Sidney Powell）、前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）和川普私人律師朱利安尼（Rudi Giuliani）等人。

委員會成員拉斯金（Jamie Raskin）形容這是「川普總統任內最瘋狂的會議」。會中建議川普簽署一項允許查扣投票機的行政命令，並任命鮑爾為調查選舉的特別顧問。

● 國會暴亂川普該負責

特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）今天在最後一場電視轉播聽證會上發表講話，將國會大廈騷亂的責任直接歸咎於川普。

他說，川普試圖推翻2020年美國大選結果，「肆無忌憚地開闢一條目無法紀且腐敗的道路」。 湯普森說：「需要有人負責。依法問責，對美國人民負責。逐層問責…上達橢圓形辦公室。」

© 2022 AFP