英相候選人特拉斯批對手蘇納克稅收政策

（法新社倫敦21日電） 英國保守黨黨魁候選人特拉斯（Liz Truss）今天再度抨擊競爭對手蘇納克（Rishi Sunak）的稅收政策，而這個問題將繼續主導着長達數周的黨魁之爭。

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隨着英國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後努力修復財政赤字，同時受到不斷上升的通貨膨脹的打擊，蘇納克監督了各種增稅措施。

特拉斯投書「每日郵報」（The Daily Mail），說英國「在賦稅政策上已經走錯方向，租稅負擔來到70年新高」，她並承諾要扭轉近來增稅的情形。

特拉斯也矢言要暫停對能源帳單徵收「綠色稅」（green levy），儘管各界普遍承認氣候變遷是造成本周破紀錄致命熱浪的原因。

她為自己提出、預計每年將減收至少300億英鎊（約新台幣1兆986億元）的減稅計畫辯護，宣稱這個計畫是「負擔得起的」。

這引來蘇納克的嘲笑，蘇納克聲稱這些計畫會讓創下40年新高的通膨率雪上加霜。

蘇納克對倫敦廣播電台說：「我強烈認為，如果政府繼續大舉借貸，只會讓情況更糟，也意味着我們現有的問題將持續更久。」

蘇納克和特拉斯預計25日將在電視上進行直播辯論，28日將在黨員面前進行12場辯論中的第一場。

約20萬名保守黨黨員從下個月初開始將能透過郵寄或線上方式投票，最終結果預計9月5日出爐。

© 2022 AFP