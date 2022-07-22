蘇納克：選特拉斯任英相 下屆選舉恐輸工黨

（法新社倫敦21日電） 英國保守黨黨魁候選人蘇納克（Rishi Sunak）今天警告保守黨人，選擇競爭對手特拉斯（Liz Truss）擔任首相，恐冒着下屆選舉輸給工黨的風險。

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前財政大臣蘇納克過去8天在保守黨議員的5輪選舉中名列前茅，將和外交大臣特拉斯進入最終黨員決選，但現在要贏得勝選的機會不大。

蘇納克辭職以助推翻即將卸任的強生（Boris Johnson）後，包括一份新的「輿觀」（YouGov）民調在內的近期幾次黨員民調顯示，近2/3黨員偏好特拉斯，約40%的人說蘇納克「不能信任」。

由於蘇納克承諾收支平衡優先於減稅，他也面臨外界嚴厲的批評，他和特拉斯展開6周的競選活動時，試圖攻擊特拉斯更廣泛的全國大選看好度。

蘇納克告訴倫敦廣播電台（LBC Radio）：「如果你看看我們現有的所有民調證據…很明顯，在下輪選舉中，我是擊敗施凱爾（Keir Starmer）的最佳人選。」施凱爾是在野工黨黨魁。

蘇納克補充表示，「這是我們的黨員需要考量的事情」。他矢言要在2024年底前舉行的下屆大選取得勝利。

蘇納克和特拉斯預計25日將在電視上進行直播辯論，28日將在黨員面前進行12場辯論中的第一場。

約20萬名保守黨黨員從下個月初開始將能透過郵寄或線上方式投票，最終結果預計9月5日出爐。

© 2022 AFP