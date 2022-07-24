以色列部隊夜襲約旦河西岸 2死6傷

（法新社那不魯斯24日電） 巴勒斯坦當局的衛生部今晨表示，以色列軍方昨夜在約旦河西岸（West Bank）那不魯斯市（Nablus）發動突襲，造成兩名巴勒斯坦人死亡、6人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

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巴勒斯坦衛生部說，死者為25歲的阿吉齊（Muhamad Azizi）與28歲的索布（Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh），兩人分別死於胸部和頭部中彈。

以色列軍方宣布在那不魯斯市發起行動，但未立即評論巴勒斯坦人傷亡的消息。依其聲明，軍方曾與武裝犯嫌交火。

60歲鄰居艾斯提特亞（Naser Estitya）說，他聽到房內先爆出槍響，接着以色列部隊對房子火力齊開，「他們先喊了某人的名字，要他投降」。現場畫面顯示，房子頂樓部分牆面全毀。

今年3月底以來，至少已有52名巴勒斯坦人身亡，且多半集中在約旦河西岸。死者含疑似武裝分子，但也包括半島電視台（Al Jazeera）記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）等非戰鬥人員。

阿克萊具有巴勒斯坦和美國國籍，當時正在報導以色列在哲寧（Jenin）的突襲行動。

以色列最近幾個月連遭攻擊後，安全部隊幾乎天天在約旦河西岸發動突襲。同一時期有19名以色列平民在以國境內死於巴勒斯坦人攻擊，也有3名阿拉伯裔以色列籍攻擊者身亡。

© 2022 AFP