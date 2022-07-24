匈牙利LGBTQ街頭捍衛權利 抗議反同法通過周年

（法新社布達佩斯23日電） 匈牙利一項普遍公認具歧視性的法律通過1年後，數以千計民眾今天聚集首都布達佩斯街頭，捍衛LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）群體的權利。

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參加遊行民眾衣着艷麗，頂着酷熱天氣走在多瑙河（Danube River）邊大街上，驕傲展示着彩虹傘、彩虹旗，以及一顆巨大的心形彩虹氣球。

匈牙利2021年立法禁止對未成年人「展示或宣傳」LGBTQ內容，今天遊行吸引包括其他國家外交官在內人士，對此同聲譴責。

拒絕透露姓氏的遊行民眾阿明（Armin）說：「這是分裂人民，讓他們相互對立的工具。」

準備9月出國念書的18歲學生帕瓦（Pal Va）表示：「老實說，（這種情況）蠻令人沮喪的。」

他說：「我很幸運獲家庭和朋友接受，但我認識的好多LGBTQ人士都必須隱瞞。」他還提到最近在街上遭人羞辱，「只因為我穿了一件粉紅色T恤」。

54歲銷售員內梅特（Annamaria Nemet）則為聲援兒子而參加活動。她說：「我無法接受他在自己國家被視為次等公民的事實。我們社會在開倒車。」

反對這場活動人士在布達佩斯許多橋樑其中一座掛上布條，把同性戀跟戀童癖相提並論。

匈牙利那項爭議性法律本來目的在打擊針對兒童的性犯罪，它通過後，去年在歐洲聯盟引發軒然大波，歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）稱之「恥辱」。

歐盟執委會後來對匈牙利啟動侵權程序，並於去年7月中將此事提交歐洲法院（European Court of Justice）。

匈牙利極端保守派總理奧班（Viktor Orban）堅稱該法律並非恐同，強調其目的在「保護兒童權利」。

他今天在羅馬尼亞的演說中重申匈牙利政府立場說，「父親是男人，母親是女人，離我們孩子遠一點」，並且駁斥「西方一派胡言」。

© 2022 AFP