通膨衝擊 菲律賓「窮人麵包」被迫縮水

（法新社馬尼拉24日電） 由於俄烏戰爭推升小麥價格，菲律賓披索（peso）疲軟又提升進口食用油的成本，許多菲律賓麵包師傅為因應通膨高漲，只好讓一款熱門早餐麵包捲縮水。

廣告 繼續瀏覽後續

鬆軟微甜的「菲律賓鹹麵包」（pandesal）經常被菲律賓人拿來沾咖啡，或塞入起司食用，由於價格低廉，又以「窮人的麵包」聞名。

馬尼拉近郊的「純正麵包坊」（Matimyas Bakery）以往做的菲律賓鹹麵包重35克，但近幾個月本地和進口食材價格飆漲，老闆莫萊昂（Jam Mauleon）為避免調漲2.5披索（約0.04美元）的售價，選擇逐漸縮減麵包重量至25克左右。

莫萊昂擔心就算只漲一點點，也會讓社區內捉襟見肘的顧客轉而光顧5個街區外另一家麵包店。

莫萊昂告訴法新社：「我們得縮水才能生存。」她身旁一群年幼孩童、工人、退休老人為了購買當天上午出爐的麵包，紛紛一早光臨。

菲律賓今年解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制，孩童開始回學校上課，莫萊昂原本希望麵包坊生意會改善，然而小麥和燃料價格自去年12月起節節攀升，麵粉價格漲幅超過3成，糖價漲了25%，鹽巴則上漲超過40%。

莫萊昂的麵包坊能撐一天是一天，賺的錢不夠大量進貨，更容易受到國內外市場物價波動衝擊。

在減少員工人數和自行吸收成本後，莫萊昂這星期還是被迫把菲律賓鹹麵包價格上調20%，來到3披索，因為體積再縮水就會影響到品質了。

當地麵包店協會主席查維斯（Lucito Chavez）表示，數以千計的麵包師傅深受原物料價格上漲衝擊，這些原物料多半得靠進口。

查維斯告訴法新社：「我們所有人都在奮鬥，不是要賺錢，而是為了生存。我們得保護菲律賓鹹麵包產業。」

菲律賓6月通膨率高達6.1%，為近4年最高水準，主因燃料價格遽增連帶推升食品和運輸成本。

© 2022 AFP