俄國外長對埃及掛保證 糧食供應必無虞

（法新社開羅24日電） 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天開始訪問仰賴俄國糧食供應的非洲國家，他對埃及領袖保證，他們對俄羅斯糧食的訂單將得到滿足。

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拉夫羅夫與埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）會談後，在記者會上表示：「我們確認俄羅斯穀物產品出口商承諾全額滿足他們的訂單。」

「蒲亭總統在最近與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通電話時強調了這一點。」

在聯合國與土耳其斡旋之下，俄羅斯和烏克蘭22日簽訂協議，盼能緩和因黑海穀物運輸受阻而造成的全球糧食危機。 俄羅斯軍隊2月入侵以來，烏克蘭鋪設水雷以防俄軍入侵海岸，有2000萬至2500萬公噸糧食受阻在烏克蘭港口。 俄烏達成協議，將建立安全走廊，讓烏克蘭船隻可沿着安全走廊進出3個指定的黑海港口，並尋求透過把糧食出口限制從西方制裁範圍移除，來促進俄羅斯糧食出口。 拉夫羅夫表示：「（聯合國）秘書長（古特瑞斯）負責解除美國和歐盟對（俄羅斯）金融和供應鏈施加的非法限制。」

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，俄烏兩國占埃及小麥進口量的85%。 拉夫羅夫今天會見阿拉伯聯盟（Arab League）主席阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit），以及組成這個泛阿拉伯集團的22個國家的代表。 美國試圖以俄羅斯入侵烏克蘭為由，在全球舞台上孤立俄羅斯，但在阿拉伯世界，這樣的呼籲幾乎沒能成功，因為許多阿拉伯國家不太願意與莫斯科鬧僵關係。

諸如埃及等許多國家並未清楚地選邊站，這讓拉夫羅夫今天盛讚阿拉伯國家與阿拉伯聯盟的立場「平衡、公平、負責」。

拉夫羅夫造訪埃及後，將接着前往烏干達、衣索比亞與剛果。

© 2022 AFP