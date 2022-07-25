印尼爆口蹄疫 澳紐加強邊境管制

（法新社威靈頓25日電） 紐西蘭總理阿爾登警告，印尼爆發口蹄疫疫情，恐造成數以千計紐西蘭人失業。紐西蘭、澳洲已加強邊境生物安全管制。

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阿爾登（Jacinda Ardern）向記者表示：「雖然（口蹄疫）不會對人類造成威脅，但它可能毀滅我國牲畜。基本上，所有偶蹄動物都處於危險之中。」

她警告，印尼這一波疫情最早於4月發現，可能對紐西蘭農業高達10萬個職缺構成威脅。

口蹄疫疫情席捲印尼2個省，造成數千牛隻死亡及數十萬牛隻遭到感染。

截至今年5月為止的8個月內，紐西蘭出口約1700萬隻羊、200萬隻牛。尤其對紐西蘭這樣的國家而言，口蹄疫疫情恐造成顯着經濟衝擊。

目前印尼與紐西蘭間無直飛航班。阿爾登表示，防範口蹄疫傳入很重要，它可能經由曾經到訪東南亞的澳洲旅客傳播。她強調，紐西蘭政府正與澳洲當局合作，試圖進一步降低風險。

紐西蘭將禁止來自印尼的旅客攜帶肉品入境，除將掃描檢查旅客行李，機場也會備有消毒墊清潔鞋子。

澳洲為了預防口蹄疫疫情，現在也對來自中國和印尼的包裹與行李進行檢查，機場同樣會提供消毒鞋墊。

在野黨呼籲對印尼完全關閉邊境，目前遭到澳洲政府拒決，但當局不排除採取進一步措施。紐西蘭則準備於31日午夜起對所有旅客全面開放邊境。

© 2022 AFP