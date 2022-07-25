日本山口市猴子襲人42傷 當局祭出麻醉槍伺候

（法新社東京25日電） 日本西部山口市最近幾周出現猴子攻擊民眾情事，造成42人受傷，地方當局今天表示，準備以麻醉槍制伏它們。

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日本獼猴在全國許多地區都很常見，但在某些地區不受歡迎，因為它們會吃農作物，甚至還會闖入民宅。

不過山口市發生一連串猴子襲擊事件並不尋常，大人和小孩都被抓傷或咬傷。

山口市一名不具名的農業部門官員告訴法新社：「山口市四面環山，看到猴子不是新鮮事。但在短時間內發生這麼多的攻擊事件很罕見。」

到目前為止，民眾的傷勢大多很輕微，但有關當局正準備使用麻醉槍，因為他們設置的陷阱捕捉不到任何一隻猴子。

這名官員說：「起初只有婦孺遭到襲擊。最近老年人和成年男性也成為它們攻擊的目標。」

山口市還不確定這些攻擊事件是多隻猴子的傑作，還是單只兇猛的猴子所為。在一些案例中，這些不速之客曾從滑動打開的紗門進入，或爬窗戶進入民宅。

自本月8日前後傳出首起攻擊事件以來，市府官員和警察一直都在區域巡邏，但未誘捕到任何猴子。

當地民眾通報猴子頻頻侵擾，此事在最近幾周躍上日本媒體版面。

一名父親告訴「每日新聞」：「我聽到一樓傳來哭聲，所以趕緊下樓，結果看到一隻猴子弓着背，看着我的孩子，孩子被它嚇哭了。」

© 2022 AFP