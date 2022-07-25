澳洲外長衝浪受肩傷：對決浪板敗下陣來

（法新社雪梨25日電） 澳洲外交部長黃英賢今天出席內閣會議時絕對談不上振奮，坐在總理艾班尼斯身旁的她右臂戴着吊腕帶。談起上周衝浪受傷，她說自己跟衝浪板「對決」卻敗下陣來。

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53歲的黃英賢（Penny Wong）坐在中間偏左派總理艾班尼斯（Anthony Albanese）身旁，右手臂包覆在深藍色護具里。她後來在推特（Twitter）發文解釋。

「對表達關心的人謹致謝忱。」她寫道：「簡而言之，黃英賢對決衝浪板，衝浪板勝。」

外交部發言人證實，在馬來西亞出生的黃英賢「上周衝浪時肩部受傷」，但未就她在海浪中有何差池詳述。

澳洲估計有250萬人經常衝浪，約相當於總人口的10%，其中若有些人任職政府部門，也不足為奇。

玩衝浪的知名政治人物不只黃英賢。包括前澳洲總理艾波特（Tony Abbott）、曾經投入美國總統選舉民主黨初選的加巴德（Tulsi Gabbard）等人都是衝浪客。夏威夷州選出的美國聯邦參議員夏茨（Brian Schatz）也曾經被看到在歐胡島（Oahu Island）衝浪。

不過談起玩衝浪的政治人物，就不得不提到身手出眾的烏拉圭總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）。

他經常被看到穿梭在比人高巨浪中，從烏拉圭大西洋岸外將他包裹的浪濤里殺出。

© 2022 AFP