白宮：有信心撲滅猴痘疫情

（法新社華盛頓24日電） 白宮今天表示，他們有信心相關單位能透過加速疫苗接種和治療，撲滅國內的猴痘疫情。拜登政府內部正研究是否宣布進入公衛緊急狀態。

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白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）在哥倫比亞廣播公司「面對全國」（Face the Nation）節目中說：「猴痘疫情絕對可以控制。」

吉哈反駁兩個多月前各州開始出現第一批病例時，拜登政府對此束手無策的相關指控，稱「美國很快就採取因應行動」。

吉哈表示，猴痘疫情在美國爆發之初華府就採取「非常實質」的加速應對，包含近期向丹麥購買約80萬劑疫苗；5月猴痘疫情出現時，美國的猴痘疫苗庫存有限。

吉哈說：「計畫是要撲滅美國的猴痘病毒疫情，我認為我們能辦到。」

世界衛生組織（WHO）23日宣布將猴痘列為全球公共衛生緊急事件。目前這波猴痘疫情已波及74個國家地區，感染近1萬7000人。

部分聯邦眾議員及市長抱怨拜登政府對這波猴痘疫情的因應，其中民主黨籍聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）更在本周寫信給美國衛生部長，警告「聯邦政府未能做出該有的因應」。

美國這波猴痘疫情熱點在紐約市，大部分確診者為有男男性行為者。吉哈坦承病毒大多在男同志圈裡傳播，但強調其他群體也面臨猴痘風險，尤其是與確診者有密切接觸者。

© 2022 AFP