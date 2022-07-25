義大利大選前 千餘人偷渡入境

（法新社羅馬24日電） 義大利非政府組織和當局今天表示，數小時內有1000多名移民抵達義國。與此同時，數百名被人道組織船隻救起的移民，正在等待港口接收他們。

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夏季月份常見移民大量湧入，但今年正逢義大利準備提前迎接大選。這場選舉可能讓反對移民的極右派掌權。

義大利內政部表示，1月1日至7月22日期間，有3萬4000人經海路抵達義大利，2021年和2020年同期則分別有2萬5500人和1萬900人。

一艘商船和海岸防衛隊昨天在義大利南端卡拉布里亞（Calabria）附近救起600多人，這些人搭乘漁船試圖穿越地中海，現在已分別送抵西西里大區（Sicily）多座島嶼。

當局還尋獲5具移民遺體，目前不清楚死因。

西西里大區主席穆蘇梅齊（Nello Musumeci）在聲明中說：「地中海已成這些奮不顧身者最大的墳場。」

來自阿富汗、巴基斯坦、蘇丹、衣索比亞和索馬利亞等國的約522人，昨晚分乘15艘船隻，從突尼西亞和利比亞抵達拉姆培杜薩島（Lampedusa）。

根據義大利媒體報導，島上的接待中心已應接不暇。

據安莎通訊社（Ansa）報導，這間接待中心可容納250至300人，現在塞了1200人。

「西西里報」（La Sicilia）指出，最近抵達拉姆培杜薩島的有搭載數十人甚至數百人的船隻，也有小型充氣船。

報導還說，包括1名婦女在內，4名突尼西亞人搭乘的船隻穿越突尼西亞和達拉姆培杜薩島之間的海域後，在海灘擱淺。

根據報導，與此同時，海岸防衛隊攔截一艘13公尺長的船，這艘船從利比亞西北部城市紮維耶（Zawiya）出發，船上有來自巴基斯坦、孟加拉、埃及和蘇丹的123人。

最新一波移民湧入，發生在義大利政治敏感時期。改革派總理德拉吉（Mario Draghi）被他合組的全國團結政府的政黨推翻後，上周宣布辭職。

總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）解散國會，宣布9月25日提前大選，但德拉吉的聯合政府可能被疑歐派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）以及親俄反移民政黨「聯盟黨」（League）組成的政府取代。

© 2022 AFP