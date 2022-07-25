英國將替烏克蘭舉辦2023歐洲歌唱大賽

（法新社倫敦25日電） 歐洲歌唱大賽執行單位歐洲廣播聯盟排除在遭戰爭蹂躪的烏克蘭舉辦比賽的可能後，英國今天表示，不情願地同意代替烏克蘭主辦明年大賽。

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今年歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）在義大利舉行，分別由烏克蘭、英國奪冠。儘管遭到俄羅斯入侵，烏克蘭當時堅稱明年可以舉辦比賽。

但是歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）排除了這種可能，烏克蘭國家電視廣播公司（UA:PBC）則默許由英國接手舉辦充滿「烏克蘭精神」的明?比賽。

烏克蘭國家電視廣播公司總裁柴諾蒂特斯基（Mykola Chernotytskyi）在與歐洲廣播聯盟和英國廣播公司的聯合聲明中說：「2023年歐洲歌唱大賽雖不在烏克蘭舉行，但是會力挺烏克蘭。」

英國首相強生（Boris Johnson）的發言人指出，由烏克蘭主辦2023年比賽是強生「強烈的願望」，現已不可能發生，這令他「深感遺憾」。

英國數位、文化、媒體暨體育大臣多里斯（Nadine Dorries）表示，英國廣播公司（BBC）是在歐洲廣播聯盟和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）領導的有關當局要求下介入。

© 2022 AFP