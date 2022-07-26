俄羅斯連續攻擊烏克蘭黑海沿岸

（法新社基輔26日電） 烏克蘭今天表示，俄軍部隊接連對烏國南部港口城市敖德薩（Odesa）附近黑海沿岸地區，以及尼古拉耶夫市的目標多次發動飛彈攻擊。

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俄羅斯數天前就曾經攻擊敖德薩港，現在再次出手，令人懷疑恢復烏克蘭穀物出口的協議能否得到落實。

烏克蘭南部軍事指揮部在臉書上稱：「烏克蘭南部受到來自黑海方向的大規模飛彈攻擊，並有飛機參與攻擊行動。」

軍方表示，救援人員正在敖德薩附近展開行動，靠近海岸的「住宅建物」遭擊中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發布一段影片，顯示在敖德薩西邊一個熱門度假村莊札托卡（Zatoka），房屋嚴重受損，周圍散落着碎片。

澤倫斯基在Instagram寫道：「這裡沒有軍事基地，沒有軍隊。俄羅斯恐怖分子只想開火。他們將為這一切負責。」

軍方稱，鄰近的尼古拉耶夫（Mykolaiv）地區的「港口基礎設施」成了被攻擊的目標，當地也遭到部署在俄羅斯控制赫松（Kherson）地區的S-300防空飛彈襲擊。

尼古拉耶夫州州長維塔利．金（Vitaly Kim）發布一段尼古拉耶夫市遭到攻擊的影片，顯示發生多起爆炸，地面竄起黑煙。他在Telegram上說：「一處重要基礎設施和一家摩托車公司遭到破壞。」

尼古拉耶夫市市長則表示，該市的鍋爐設施遭到損壞。

基輔昨天稱，烏克蘭仍在推動重啟穀物出口的準備工作，希望第一批船隻本周能從敖德薩地區3個港口之一出航。

© 2022 AFP