北愛和平推手崔波辭世 曾促耶穌受難節協議獲諾獎

（法新社都柏林25日電） 曾獲諾貝爾和平獎的英國北愛爾蘭前首席部長崔波（David Trimble）今天辭世，享壽77歲。他曾帶領北愛佔多數的親英國新教徒與天主教徒簽訂和平協議，終結北愛30年血腥衝突。

廣告 繼續瀏覽後續

崔波所屬厄爾斯特聯盟黨（Ulster Unionist Party）今天發布聲明說：「崔波勳爵的家人沈痛宣布，歷經短暫病痛後，他今天稍早安祥離世。」

聲明並未說明崔波死因。

崔波運用政治手腕，與愛爾蘭民族主義人士領袖修姆（John Hume）合作，促成1998年「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）的簽訂。

這份協議，讓尋求與愛爾蘭統一的天主教徒與親英新教徒之間，長達30年、造成約3500人喪命的「北愛爾蘭問題」（The Troubles）流血衝突告終。崔波與修姆因此在1998年獲頒諾貝爾和平獎。

英國首相強生（Boris Johnson）今天在推特（Twitter）形容崔波是「英國和國際政治的巨人」，「他的智慧和個人勇敢，以及讓政治變得更好的堅定決心，將使他長存人們記憶」。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）則盛讚崔波「在為北愛爾蘭帶來和平方面，扮演關鍵且勇敢的角色」。

即將出任北愛首席部長的民族主義政黨新芬黨（Sinn Fein）黨魁歐尼爾（Michelle O'Neill），則稱許崔波「對和平進程做出極重要的貢獻」。

新芬黨前黨魁亞當斯（Gerry Adams）表示，北愛爾蘭維持接近25年的相對和平，崔波的貢獻「不容忽視」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）

© 2022 AFP