斯里蘭卡宣告破產 患者無藥可醫健保瀕臨崩潰

（法新社可倫坡25日電） 南亞國家斯里蘭卡宣告破產，缺乏外彙讓國家無法獲得足夠藥品來治療病患。斯里蘭卡免費的全民健保系統幾個月前還讓鄰國人人稱羨，如今卻遭空前經濟危機重創。

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藥局老闆馬蒂亞拉甘（K. Mathiyalagan）向法新社表示：「一般的止痛藥、抗生素和兒科藥品嚴重供不應求。其他藥物在過去3個月里也貴上4倍。」

馬蒂亞拉甘說，他的同事每10張處方箋就必須拒絕3張，因為他們無法滿足這些處方。

他補充表示：「許多基本藥物完全沒有庫存。醫師在不清楚藥局有什麼藥品的情況下開藥。」

斯里蘭卡衛生部官員拒絕針對全國9成民眾仰賴的公衛服務現況說明細節。

但在政府醫院工作的醫師說，他們被迫減少例行手術，好優先處理危及生命的緊急情況，並使用效果較差的替代藥物。

聯合國駐地協調員辛格-哈姆蒂（Hanaa Singer-Hamdy）透過聲明表示：「斯里蘭卡一度強大的醫療系統正危在旦夕。最弱勢的族群將首當其衝。」

拉納辛漢說，如果危機持續下去，「斯里蘭卡會有更多嬰兒死去，營養不良情況將相當猖獗」，醫療系統也將瀕臨崩潰。

© 2022 AFP