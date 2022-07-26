斯里蘭卡醫療瀕崩 燃油短缺醫師患者無法赴院

（法新社可倫坡25日電） 斯里蘭卡最大間醫院的整個病房一片漆黑、幾乎空無一人，剩下的少數患者未獲醫治，仍處於痛苦之中，醫師甚至因為缺乏燃油，無法在輪值上班時間趕抵醫院。

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70歲民眾瑪麗（Theresa Mary）患有糖尿病和高血壓，導致關節發炎，她前來首都可倫坡（Colombo）的斯里蘭卡國立醫院（National Hospital of Sri Lanka）接受治療。

由於旅程最後一段路找不到車可以搭，最後5公里路她只好徒步跛行。4天後，瑪麗雖然出院，卻仍難以站立，因為藥局有補助的止痛藥已發完。

瑪麗告訴法新社：「醫師要我去民間藥局買藥，但我沒有錢。我的雙膝依然腫脹，我在可倫坡沒有家，我不知道自己還得走多久。」

斯里蘭卡宣告破產，缺乏外彙讓國家無法獲得足夠的汽油來維持經濟運轉，汽油長期短缺的問題讓患者和醫師都無法前往醫院，此外，手術設備和救命藥物的補給也幾乎耗盡。

斯里蘭卡國立醫院通常收治這個島國各地需要接受專科治療的人，如今靠着縮減的人力運作，3400張病床中許多都閑置未用。

政府醫護人員協會成員拉特納辛漢（Vasan Ratnasingham）告訴法新社：「預定要動手術的患者沒有報到。」

「一些醫護人員值兩個班，因為其他人無法報到上班，他們有車，但沒有燃油。」

斯里蘭卡進口85%的藥品和醫療設備，以及製造剩餘所需物品的原物料。

© 2022 AFP