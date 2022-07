(法新社太子港25日電) 聯合國今天發布聲明說,海地首都太子港(Port-au-Prince)本月至少有471人在幫派間激烈衝突中喪命、受傷或失蹤。

聯合國就太子港貧民區太陽城(Cite Soleil)7月8日到17日的暴力死亡人數透過聲明表示:「也傳出針對女孩、女性的嚴重性暴力以及幫派招募男孩事件。」聲明並未具體說明遭殺害的人數。

逍遙法外的海地幫派已將勢力擴展到首都太子港的貧民窟外,進行一連串綁架行動。

根據「人權分析及研究中心」(Center for Analysis and Research in Human Rights)公布的報告,今年6月發生至少155起綁架事件,5月則發生118起。

海地總理亨利(Ariel Henry)尚未對本月初肆虐太陽城的暴力事件發表評論。

