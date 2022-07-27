全球橄欖油最大出口國西班牙 受乾旱影響衝擊橄欖產量

（法新社西班牙哈安27日電） 歐洲今夏面臨熱浪侵襲，多國相繼出現攝氏40度以上高溫，全球橄欖油最大出口國西班牙遭受乾旱影響，橄欖收成慘澹。

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頂着酷熱高溫，艾維拉（Felipe Elvira）檢查他的橄欖樹樹枝，這些橄欖樹種在西班牙南部塵土飛揚的山坡上，一望無際。

68歲的艾維拉說：「樹上沒有橄欖。全都幹掉了。」

他和他的兒子在陽光普照的安達魯西亞自治區（Andalusia）哈安省（Jaen）經營一座面積100公頃的橄欖農場，西班牙的橄欖油大多都是產自這個地區。

然而，西班牙大部分地區正面臨嚴重乾旱，今年的收成可能大減。

艾維拉說：「我們雖已習慣缺水，但並非到這種程度。」 他說，這個地區過去每平方公尺降雨量為800公升，而今年預計只能達到一半左右。

艾維拉說：「情況一年比一年糟。」

全球暖化對西班牙的衝擊比大多數歐洲國家都要嚴重。

自5月以來，西班牙已遭受3波強烈熱浪侵襲，對本已受到冬季異常乾燥影響的農作物而言，更是雪上加霜。

農民工會COAG的專家赫瓦斯（Juan Carlos Hervas）說：「橄欖樹非常耐旱。」

但他補充說，當遭遇極端乾旱時，樹木「會啟動自我保護機制。它們不會死，但也長不出任何東西」。

赫瓦斯預測，未灌溉土地的橄欖產量將低於過去5年平均水準的20%，而有灌溉的土地收成也僅為平均水準的50%至60%。

農民也注意到近幾年來的降雨情況與以往有些不同。

赫瓦斯說：「雨不僅下得少，一旦下雨，就是傾盆大雨，泛濫成災。」

根據本月發表在「自然地球科學」（Nature Geoscience）的研究，由於氣候變遷驅動大氣高壓系統，葡萄牙和西班牙部分地區正遭逢千年一遇的旱災。

這般現象將會增加，危及橄欖和葡萄等農作物，衝擊橄欖油等關鍵出口產品。

西班牙供應全球將近一半的橄欖油，每年出口這種「綠色黃金」價值高達約36億歐元（新台幣1093億元）。

© 2022 AFP