半島電視台記者阿克萊喪命 美未承諾獨立調查

（法新社華盛頓26日電） 半島電視台巴勒斯坦裔美國記者阿克萊5月遭擊斃喪命，她的家人今天在華府和美國國務卿布林肯見面，敦促美國要求以色列負起責任，但美國政府未承諾會自行調查。

廣告 繼續瀏覽後續

半島電視台（Al Jazeera）資深記者阿克萊（Shireen Abu Akleh）5月11日報導以色列突襲約旦河西岸新聞時遭擊斃，美國總統拜登本月稍早造訪此地時家人求見未果後，布林肯（Antony Blinken）今天邀請家屬前來華府參加會議。

阿克萊27歲侄女莉娜（Lina Abu Akleh）今天與布林肯會面近1小時，會後她在國務院外告訴法新社：「我們將繼續呼籲為夏琳（阿克萊）追究責任和伸張正義。」

她說：「如果沒有對夏琳遇害究責，這在某種程度上為其他政府殺害美國公民開了綠燈。」

莉娜表示，布林肯了解家人對缺乏透明度的擔憂，承諾「建立更好的溝通管道」，但針對家屬呼籲美國就阿克萊之死進行獨立調查一事，布林肯「並未做出承諾」。

美國7月4日發布聲明指出，阿克萊很可能是被以色列的火力擊中，但沒有證據顯示以色列是蓄意為之，且因子彈嚴重受損，無法得出明確結論。

阿克萊的家人要求撤回那份聲明。

布林肯今天與阿克萊家人見面後推文表示，阿克萊「無所畏懼的報導，為她贏得了全世界的尊重」。

布林肯說：「我表達了我最深切的哀悼，並承諾追究她慘遭殺害的責任。」

但當被問及家人要求美國進行新調查一事時，國務院發言人普萊斯（Ned Price）提及7月4日的聲明。

普萊斯對記者說：「我們相信，公布調查結果，表明了我們致力追求可信的調查、徹底的調查，更重要的是，以究責告終的調查。」

他說，以色列國防軍（Israeli Defense Forces）「有能力落實流程和程序，避免非戰鬥人員傷亡」，並「確保類似的事情不會再次發生」。

© 2022 AFP