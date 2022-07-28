俄發言人：與美換囚仍在商談中 尚無協議

（法新社莫斯科28日電） 俄羅斯方面今天表示，俄國與美國針對可能換囚所展開的談判正在進行中，但「還沒有」就互換監禁中的美國女籃球星格林納和俄國軍火商布特一事達成協議。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）發表聲明說，「談判尚未獲致具體成果」；並說，俄方希望「雙方利益」都能納入考量。

美國昨天宣布，已向俄方提出「實質建議」，以爭取格林納（Brittney Griner）和已退伍陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan）獲釋。

美國國務卿布林肯（Paul Whelan）不願證實報導所說，美方願以釋放布特（Viktor Bout）換取格林納和惠蘭的自由。

布林肯只表示，他「未來幾天」將與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）交談。這將是俄軍2月24日入侵烏克蘭以來，兩人首次電話交談。

現年55歲的布特在美服刑，是個引人注目的俄國囚犯，他的事跡2005年拍成了一部有關軍火走私的電影「軍火之王」（Lord of War），由好萊塢男星尼可拉斯凱吉（Nicholas Cage）主演。

布特之妻昨天表示，布特對可能換囚之事一無所知。

© 2022 AFP