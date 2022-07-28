保加利亞迎18個月內第4次國會選舉

（法新社索菲亞27日電） 保加利亞籌組新政府的努力今天宣告失敗，預計今年10月舉行國會提前選舉，這將是保國在18個月內第4次進行國會改選。

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保加利亞最大的兩個政黨已兩次未能在國會240席中取得執政所需的多數席位，分別是即將下台的總理佩特科夫（Kiril Petkov）領導的自由派政黨「我們繼續變革」（PP），以及3度擔任總理的波瑞索夫（Boyko Borisov）領導的中間偏右「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）。

總統拉德夫（Rumen Radev）隨後責成社會黨人進行最後嘗試，希望拼湊出一個執政聯盟，避免這個歐盟最窮的成員國舉行2021年4月以來的第4次國會選舉。

但社會黨人今天未能說服國會議員對他們所提的6個月新聯合政府計畫進行投票。社會黨國會小組負責人斯維倫斯基（Georgy Svilenski）告訴記者：「在此情況下，明天我們將把未完成的任務交還給拉德夫總統。」

拉德夫隨後料將解散國會，任命一個看守政府並在兩個月期限內舉行新的選舉，最有可能的時間是在10月初。

然而，分析人士預測，新的「僵局國會」（Hung Parliament）將讓籌組政府變得更加困難。

最近的民意調查顯示，新的選舉將導致一個嚴重碎裂的國會，屆時會分裂成多達7個政黨，GERB將以21.5%至23.6%領先，PP以大約20.2%至21.5%居次。

政治不穩定恐加劇保加利亞的經濟危機，保國通貨膨脹率已達到24年來最高水平，俄羅斯入侵烏克蘭後關閉了天然氣供應，即將卸任的內閣正忙着尋找替代方案。

缺乏一個能夠運作的國會，也將危及保加利亞取得歐盟提供的57億歐元（約台幣1730億元）復蘇基金，以及保國2024年加入歐元區的計畫。

© 2022 AFP