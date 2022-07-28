教宗方濟各訪加拿大 譴責意識形態殖民

（法新社魁北克27日電） 羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天向加拿大高階官員發表演說時譴責「意識形態的殖民」，並再次針對加國原住民早年遭受長達數十年的虐待提出道歉。

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在場官員則敦請教宗採取進一步行動，達成「真正的和解」。 全球13億天主教徒的領袖教宗方濟各本周展開具有里程碑意義的加拿大之行，最新的行程是今天在魁北克發表演說。在先前的行程中，他已對天主教會在早年教會寄宿學校虐待原住民兒童所扮演的角色表示強烈歉意。

85歲的教宗方濟各今天抨擊早年「可惡」的學校體制，並再次表示他「深感羞愧和悲傷…我再次請求寬恕許多基督徒對原住民所犯下的錯誤」。

他揶揄過去的「殖民主義心態」，並補充說：「現今也有許多形式的意識形態殖民，與現實生活相衝突，扼殺人們對其價值觀的自然附屬關係，並試圖根除他們的傳統、歷史和宗教關係。」

他讚揚多元文化主義，誓言要促進原住民的權利，並「在親如手足的耐心旅程中前進…為治癒與和解而努力」。 加拿大政府自1800年代末期至1990年代為止，將約15萬名兒童送進由天主教會經營的139所寄宿學校，切斷他們與原生家庭、母語和自身文化的連結，是一項失敗的強制同化政策。

許多原住民兒童在寄宿學校受到校長和教師肢體虐待和性侵，估計數以千計的孩童死於疾病、營養不良或照顧不周。自2021年5月以來，加拿大在這些學校的舊址陸續發現超過1300座無名冢。加拿大真相與和解委員會曾於2015年形容這段歷史是「文化滅絕」。

© 2022 AFP