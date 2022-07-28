烏克蘭首都附近軍事基地遇襲 前線硝煙四起

（法新社基輔28日電） 烏克蘭官員今天證實俄羅斯軍隊攻擊了首都基輔（Kyiv）北郊的一個軍事基地，罕見承認俄軍成功攻擊烏國軍事基礎設施。

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烏國高階軍官葛羅莫夫（Oleksiy Gromov）告訴媒體記者，俄軍於格林威治標準時間凌晨2時左右，向柳季日（Lyutizh）的一個軍事基地發射「6枚口徑（Kalibr）巡弋飛彈」。

根據葛羅莫夫的說法，這個位於首都以北約30公里處的小鎮遇襲，造成1棟建築物被毀、2棟受損。

他還說，俄軍發射的飛彈中有1枚被烏國防空系統擊落，6枚飛彈都是從克里米亞半島（Crimea）發射。俄羅斯於2014年從烏國手中並吞克里米亞。

葛羅莫夫還通報了另一起對烏國北部切爾尼戈夫地區（Chernigiv）的攻擊，炮彈則是來自俄國的盟邦、鄰國白俄羅斯。

他證實，俄軍攻勢確有造成烏軍「損失」。

至於在烏國東部，俄軍正試圖向希維爾斯克（Siversk）和巴赫姆特（Bakhmut）推進。葛羅莫夫說，莫斯科企圖佔領頓巴斯地區（Donbas）的這兩個城鎮。

他表示，當地的局勢「很艱困，但仍在（烏軍）完全掌控之下」。

他還說，烏軍正在莫斯科控制的赫松地區（Kherson）發動反攻，過去2周里已收復3個村莊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文稱：「這是個令人不安的早晨，飛彈威脅再度出現。我們不會放棄（抵抗）。」

第聶伯羅（Dnipro）州長列茲尼琴科（Valentin Reznichenko）也發文說，該州中部的一次攻擊至少造成1人喪生、2人受傷。

烏國第二大城、東北部的哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Igor Terekhov）則稱，昨夜該城兩度遭到S-300飛彈炮轟，並引發多場火災。

在南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv），州長維塔利．金（Vitaliy Kim）也說，在「大範圍」炮轟後，當地有1人受傷，1所校舍被毀。（譯者：施施/核稿：陳政一）

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