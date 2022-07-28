爭取遭囚美國人獲釋 布林肯將與俄國外長對談

（法新社華盛頓27日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天宣布將與俄羅斯外交部長進行俄烏戰爭以來的首次對談，還說美國已向俄方做出「重大提議」，以讓女籃球星格林納等美國人得以獲釋。

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布林肯說，他預期將「在接下來幾天內」與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）針對提議釋放退役美軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）及格林納（Brittney Griner）一事通電話。

布林肯告訴媒體，格林納和惠蘭「遭到錯誤拘押，必須讓他們能夠回家」。

他說：「我們幾周前提出重大提議，要促成兩人獲釋。我們兩國政府反覆直接針對提議溝通，我會利用這些對話親自跟進採取行動。」

布林肯以此事敏感性為由，拒絕提供細節，或證實美國願意拿遭定罪的俄國軍火販子布特（Viktor Bout）來交換放人的相關報導。

美俄兩國在俄烏激烈交戰之際已進行過一次換囚行動，華府4月間以遭定罪的俄籍毒販雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）換回退役美軍陸戰隊員利德（Trevor Reed）。

美國總統拜登面臨讓格林納獲釋的壓力漸增，格林納在俄國面臨10年徒刑，她的妻子稍早指責拜登政府做得太少。

惠蘭在一家汽車零件公司擔任安全事務主管，2018年12月在莫斯科遭逮捕，2020年因從事間諜活動遭判刑16年，不過他否認犯行。

惠蘭的家屬透過聲明對拜登政府努力為此事奔走表達感激，並希望俄國「接受美方此次提議或其他讓步」，放惠蘭自由。

© 2022 AFP