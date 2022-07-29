美夫妻冒用死嬰身分數十年 被起底曾是蘇聯情報員

（法新社華盛頓29日電） 一對冒用過世嬰兒名字、在美國生活數十年的夫婦，今天遭聯邦探員逮捕，兩人遭控盜竊身分和謀反政府。當探員搜索住家時，赫見兩人身着蘇聯情報單位制服的舊照。

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普萊姆羅茲（Walter Primrose）與妻子莫里森（Gwynn Morrison）都生於1955年，今天在夏威夷落網。根據文件，探員搜索這對夫婦住家時，發現一張兩人身穿蘇聯國家安全委員會（KGB）制服的照片。

一位聯邦法官認為這名丈夫有潛逃出境的風險，昨天裁定持續羈押，這名妻子則將於下周出庭。

根據起訴書，這對夫婦1970年代在德州一起念書，並於1980年在當地結婚。基於不明原因，兩人在1987年冒用佛特（Bobby Fort）和蒙塔古（Julie Montague）的身分，這兩個嬰兒早在幾年前就去世，並被埋葬在附近墓地。

這對夫婦隨後於1988年以假身分再次結婚。1994年，假冒佛特的先生進入海岸防衛隊（Coast Guard）服務20年，然後擔任國防部承包商。

這對夫妻多年來靠着假身分取得數種正式文件，包括駕照和好幾本護照。

儘管起訴書未指控兩人涉及間諜行動，但一份反對兩人保釋的文件表明這是一個複雜的案件。

聯邦檢察官康諾斯（Clare Connors）表示：「聯邦探員查獲寫給這對夫婦的許多信件，收件人姓名包括巴比（Bobby）、茱莉（Julie）、華特爾（Walter）或葛溫（Gwynn）等等。」顯示他們使用多個別名。

探員還發現這對夫婦身着KGB制服的照片。

康諾斯表示，莫里森一位親戚告訴探員，當羅馬尼亞過去仍受蘇聯統治時，莫里森就住在羅馬尼亞。

© 2022 AFP