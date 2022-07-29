菲律賓通報首起猴痘病例 患者有海外旅遊史

（法新社馬尼拉29日電） 世界衛生組織（WHO）宣布將猴痘疫情列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）不到一周，菲律賓官員今天證實國內出現首起猴痘確診病例，該名確診者曾有海外旅遊史。

廣告 繼續瀏覽後續

菲律賓官員並未透露確診者性別，僅表示患者年齡為31歲，並在昨天接受即時聚合?連鎖反應檢測（RT-PCR）後驗出陽性反應。

衛生部官員何佳兒（Beverly Ho）表示：「確診病例先前曾去過有猴痘病例紀錄的國家。」

她還說：「已記錄10名密切接觸者，其中3人來自同一家庭。所有人都被建議隔離，並接受衛生部的監測。」

西非和中非國家以外的世界各國及地區，自今年5月起通報的猴痘確診病例大幅增加。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）27日表示，世衛已收到78個國家通報的超過1萬8000起確診案例，其中7成位於歐洲，25%在美洲。

譚德塞還說，從5月猴痘疫情爆發以來，已出現5起死亡案例。

菲律賓當局試圖阻止可能的恐慌，聲稱猴痘不像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的新聞主管官員安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）表示：「猴痘不像COVID能輕易透過空氣傳播且可能致死。」

何佳兒指出，菲律賓正與美國合作以取得猴痘疫苗。

© 2022 AFP