達賴喇嘛籲信徒保持慈 無論中國昔日對藏人種種作為

（法新社印度列城28日電） 西藏精神領袖達賴喇嘛今天訪問印度偏遠的拉達克（Ladakh）地區，跟信徒說「儘管中國對西藏人有種種作為」，大家還是要保持慈悲心。

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這是達賴喇嘛自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，首度訪問印度北部達蘭薩拉市（Dharamshala）以外地區，造訪與中國交界的寒冷沙漠地區拉達克。

達賴喇嘛在列城（Leh）外進行長達兩個小時的佈道，他在佈道會結束時說：「儘管中國對西藏人有種種作為，我們仍不應失去慈悲心。」

來自拉達克的數以萬計佛教徒聚集在拉達克謝瓦澤廣場（Shewatsel Teaching Ground），聆聽達賴喇嘛的教義。

官員說，儘管天公不作美，現場仍約有4萬人參與達賴喇嘛的佈道，許多人揮舞着宗教旗幟。

數以百計的警察與準軍事人員在現場守衛，並在所有通往佈道會的道路站崗，當地的行動網路遭切斷，身穿栗色與芥末色傳統袈裟的僧侶全神貫注聆聽達賴喇嘛講道。

57歲的信徒塔錫（Kanika Tashi）參加達賴喇嘛的佈道，他告訴法新社，達賴喇嘛教導佛教徒來世的核心。

他說：「如果我們的心地不善良，祈禱就沒有用。我們應該保持心地善良，我們應該互相幫助，而非傷害。」

© 2022 AFP