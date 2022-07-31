傳賓拉登家族捐查爾斯王子慈善基金百萬英鎊

（法新社倫敦31日電） 英國星期日泰晤士報（Sunday Times）報導，英國王儲查爾斯王子成立的慈善信託接受來自美國911恐怖攻擊事件首腦歐薩瑪．賓拉登家族100萬英鎊（約新台幣3658萬元）捐款。

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雖然沒有跡象顯示賓拉登家族成員有任何不法行為，但事件的曝光使得查爾斯王子（Prince Charles）的慈善機構受到更多的檢視。這些慈善機構之前已因傳聞涉及不法行為而受到衝擊。

報導中引述消息人士表示，多位顧問敦促查爾斯不要接受來自賓拉登家族族長的巴克．賓拉登（ Bakr bin Laden ）和賓拉登兄弟夏費克（Shafiq）的捐款，夏費克是歐薩瑪．賓拉登（Osama bin Laden）同父異母兄弟。

儘管受到信託基金和辦公室顧問的反對，查爾斯親王2013年在倫敦的克萊倫斯宮（Clarence House）會見巴克時，同意接受這筆對威爾斯王子慈善基金（Prince of Wales Charitable Fund，PWCF）的捐款。

威爾斯王子慈善基金主席傑西爾（ Ian Cheshire）表示，當時這筆捐款獲得5名董事的同意。

英國警方今年2月對查爾斯王子另一個慈善基金會展開調查，這是關於一名沙烏地阿拉伯商人涉嫌以捐款換取王室榮銜的醜聞。

王子基金會（The Prince's Foundation）執行長佛西特（Michael Fawcett）在媒體披露他和一名沙烏地商人的關係後，原本同意暫停職務，但在內部展開相關調查後，去年已經請辭。

成立於1986年的王子基金會並不在慈善委員會（Charities Commission ）的監管範圍內，但有向蘇格蘭慈善監管機構（Scottish Charity Regulator）註冊。

蘇格蘭慈善監管機構去年9月對媒體披露王子基金會接受一名曾犯下洗錢罪行的俄羅斯銀行家捐款，自行展開調查。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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