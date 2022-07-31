斯里蘭卡總統邀各黨議員 共組團結政府

（法新社可倫坡31日電） 斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫辦公室指出，總統已經正式邀請國會議員加入由所有政黨參與的團結政府，以展開痛苦改革，圖振興破產經濟。

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島國斯里蘭卡歷來最嚴重經濟危機引起人民公憤，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）被迫出逃海外並且辭職，威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）本月稍早繼任。

威克瑞米辛赫昨天與中部坎地（Kandy）佛教聖寺佛牙寺（Temple of the Tooth）舉足輕重的僧侶開會時概述治國計畫。

那是他就任後首度會見這些具影響力的佛教僧侶。辦公室引述他告訴對方說：「做為總統，我期盼展開新的旅程。我想要聚集各政黨共同開展此一旅程，組成由所有政黨參與的政府。」

他已致函所有議員請求他們參與團結政府。

拉賈帕克薩胞兄馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）5月間辭去總理後無人接替，已經73歲、本來是在野黨國會議員的威克瑞米辛赫因而第6度出馬擔任總理。

經濟危機引發民怨沸騰，數以萬計抗議人士攻破總統府，拉賈帕克薩7月9日出逃後，威克瑞米辛赫又被選為總統。

逃到新加坡的拉賈帕克薩於5天後辭職，威克瑞米辛赫先成為代理總統，後來經國會表決確認接掌政權。

斯里蘭卡2200萬人口忍受着停電、創紀錄的高通貨膨脹，以及糧食、燃料、藥品短缺，時間長達數月之久。

自從去年底以來，斯里蘭卡就用光外彙存底，無法支付最基本進口物資。政府4月份外債債務違約達510億美元，並與國際貨幣基金（IMF）就紓困方案進行談判。

威克瑞米辛赫告訴僧侶，今年經濟將進一步下滑，估將收縮7%，不過明年可望復蘇。

他說：「我正致力重新穩定經濟，以2023年、2024年之前國家能夠增長的作法重整經濟。這是個艱難任務，但如果現在不做，將會變得更困難。我們應該思考該不該試着提供藥方把病人醫好，還是就這麼讓病患撒手人寰。」

他提到，當前通膨率已飆升至60.8%，而且恐怕還會繼續升高。

© 2022 AFP