歐連尼夫卡戰俘營遭炸 烏克蘭籲聯合國與紅十字會伸援

（法新社基輔30日電） 俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天暫停向拉脫維亞供應天然氣之際，烏克蘭宣布，已要求紅十字會（Red Cross）和聯合國探視被俄羅斯軍隊關押的烏軍戰俘。

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關押烏軍戰俘的歐連尼夫卡（Olenivka）監獄昨天遭炸，造成數十人死亡。

烏克蘭人權官員盧比涅茨克（Dmytro Lubinetsk）在國家電視台上說，已要求紅十字會和聯合國人權觀察團（United Nations Human Rights Monitoring Mission）前往歐連尼夫卡。

他說，紅十字國際委員會（ICRC）已提出請求，但尚未獲得俄方的批准。

烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，由聯合國和紅十字國際委員會促成的亞速鋼鐵廠（Azovstal）戰士投降協議，包括安全保障。

他呼籲這兩個組織以擔保人的身分出面介入。

與此同時，拉脫維亞天然氣營運商Conexus Baltic Grid向拉脫維亞通訊社（LETA）證實，俄羅斯天然氣工業公司已通知暫停供氣，但其他供應商仍繼續供應天然氣。

俄羅斯天然氣工業公司在社群媒體Telegram表示，「今天，俄羅斯天然氣工業公司暫停對拉脫維亞供應天然氣…因為違反」採購「條件」。

俄羅斯天然氣工業公司已於27日大幅刪減透過北溪（Nord Stream）管線輸送到歐洲的天然氣供應量，砍至只剩運量的20%左右。

俄羅斯天然氣工業公司上周才結束北溪管線10天維修工作恢復輸送，25日便宣布要將供氣量縮減到每日3300萬立方公尺，是復供後輸送量的一半。

© 2022 AFP